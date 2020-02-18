İsrail’den gerekçesiz gözaltı

İsrail polisi, Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi’ne bağlı Mescid-i Aksa İmar Dairesi Müdürü Mühendis Bessam El-Hallak ve vakıf görevlisi Kayid Cabir’i gözaltına aldı.

Filistin Esirler Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Harem-i Şerif’in içinden 2 görevliyi gözaltına aldığı belirtildi. Açıklamada, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermediği kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 8 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. AA

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