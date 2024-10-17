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17 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İsrail'e silah sevkiyatını bir kez daha savundu

17 Ekim 2024, Perşembe 15:02
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Gazze'deki katliamına rağmen hükümetinin İsrail'e silah ihracatını sürdürme kararını savundu.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orta Doğu'daki son gelişmeleri ve İsrail'e verdikleri desteği ele alacaklarını ifade eden Scholz, "Benim için İsrail'i desteklemenin aynı zamanda örneğin askeri malzeme ya da silah tedarik ederek İsrail'in savunma kapasitesini tekrar tekrar güvence altına almamız gerektiği anlamına geldiği de açıktır." dedi.

Scholz, İsrail'in Hamas'la mücadele ederken uluslararası hukuka saygı göstermesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasına izin vermesi ve bölgede daha büyük bir gerilime yol açabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

Almanya düzensiz göçün azaltılmasını hedefliyor

Ülke olarak düzensiz göçün azaltılmasını da istediklerini belirten Scholz, geçen yıl Almanya'ya 300 binden fazla düzensiz göçmenin geldiğine işaret etti.

Scholz, "Vasıflı işçiler ve işçiler için göçü mümkün kılarak ekonomimizin sürdürebilirliğini sağlayacak bir sisteme ihtiyacımız olduğu konusunda çok açığız. Biz kanunlarımızla bunu mümkün kıldık. Korunmaya ihtiyacı olanlara koruma sağlamalıyız. Bunu sağlayacağız ve tartışmaya açmayacağız. Ama kimin geleceğini kurallarımıza göre seçebilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Suç işleyen mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiği belirten Scholz, "Bu bizim için çok açık. Afganistan'a bir uçuş düzenledik ve daha fazlası da olacak. Ülkedeki suçlular Almanya'da kalamaz ve suçluların ülkelerine geri gönderilmelerini sağlamak için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir araya geleceklerini hatırlatarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Scholz, Ukrayna'ya verdikleri destek ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de Ukrayna'nın dostlarının desteğinin azalacağı yönünde spekülasyon yapmaması gerektiğine dair açık bir sinyal gönderdiklerini vurguladı.

Almanya İsrail'e silah ve askeri malzeme satışına devam ediyor

Almanya, İsrail'e silah ve askeri malzeme satışını son haftalarda artırdı.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, hükümetin İsrail’e bu yıl 13 Ekim itibarıyla toplamda 45,74 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini bildirdi.

Bakanlık, hükümetin, İsrail'e bu yıl 21 Ağustos itibarıyla 14 milyon 460 bin avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Böylece Almanya, son 8 haftada İsrail’e 31 milyon avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'dan temin edilen silahların kullanımında uluslararası insancıl hukuka uyacağına dair İsrail'den mektup aldıklarını itiraf etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer de 14 Ekim'de Berlin'de yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." demişti.

AA

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