İsrail, esirlere işkence yaptı

İsrail ordusunun, Gazze’de alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı Filistinli esirler, hapishanelerde ağır fiziksel ve psikolojik işkenceler gördüklerini belirtti.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nde farklı zaman ve mekanlarda alıkoyduğu ve işkence ettikten sonra salıverdiği bir grup esir, Filistin Kızılayı ekipleri tarafından Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Vücutlarının pek çok yerinde işkence izleri görülen ve bitkin olan Filistinliler, gördükleri işkenceleri anlattı. Serbest bırakılan esirlerden Mahmud Basim Mahmud Ahmed, İsrail ordusunun, esirleri yüzüstü yatırdığını, üzerlerine köpekleri çıkardığını ve elektrik verdiğini söyledi.

Açlık grevi yapanlar dışkı yemeye zorlanıyordu

Ahmed, “Sabah 04:00’ten 24:00’e kadar ellerin başının üzerinde bağlı durmak zorundaydın. Sağa ya da sola döndüğünde köpekleri üzerine salıyorlardı. Günde 2 parça ekmek getiriyorlardı. Ekmekleri yedikten sonra 24 saat karnının üzerine yatmak zorundaydın. Açlık grevi yaparsan dışkı yediriyorlardı.” dedi.