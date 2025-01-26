İsrail, evlerine dönmeyi bekleyen Gazzeli sivillere de ateş açtı

İsrail ordusunun, ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek, kuzeydeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, anlaşmanın ikinci aşamasının tamamlanmasıyla evlerine dönmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu noktaya ateş açtı.

Anlaşmayı ihlal eden saldırıda, Gazze kent merkezine dönmeyi bekleyen Filistinlilerden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şiddetli soğuğa rağmen çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeli, Netzarim kontrol noktasına en yakın noktada toplanarak, esir takas anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Varılan anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini paylaşmıştı.

İsrail keskin nişancısı Gazze'de bir Filistinliyi daha öldürdü

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü.

Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Refah kentinin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir Filistinli İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail'in engeline rağmen on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıktı

İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüğünü ihlal ederek Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçişlere izin vermemesine karşın, on binlerce Filistinli yıkılmış da olsa Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yollara döküldü.

Sosyal medyada paylaşılan dron görüntülerine göre, on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzey-güney bağlantısını sağlayan, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi'nde toplandı.

Reşid Caddesi'nde bekleyişlerini sürdüren bazı Filistinlilerin yanlarına taşıyabilecekleri kadar eşya aldığı görülürken bazılarınınsa eşya yüklü araçlarıyla Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'na açılan yollarda beklediği görüntülere yansıdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Filistinlilerin, İsrail ordusunca yıkılmış olduğunu bilmelerine rağmen evlerine dönmekte kararlı olduğu ve on binlercesinin geceyi dondurucu soğuğa rağmen Reşid Caddesi'nde geçirdiği ifade edildi.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini bağlayan bir diğer ana güzergah Selahaddin Caddesi'nde de zorla yerinden edilen Filistinlilerin bekleyişini sürdürdüğü sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

Görüntülerde, Filistinlilerin araçlarıyla caddede uzun konvoylar oluşturdukları ve İsrail ordusunun Netzarim Koridoru'nu geçişlere açmasını bekledikleri görüldü.

İsrail saldırılarında Gazze'nin kuzeyinin yüzde 80'i yıkıldı

Gazze'deki Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanlığına göre, İsrail'in şiddetli saldırı ve kuşatması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yüzde 80'i tamamen yıkılırken 300 binden fazla Filistinli evsiz kaldı.

Yıkıma maruz kalan bölgeler arasında Cibaliya kentinin doğu ve batı kısımlarının yanı sıra Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Hanun ve Beyt Lahiya da yer alıyor.

Batı Şeria'nın Cenin kentinde İsrail güçlerince vurulan Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'ta İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nda 21 Ocak'ta açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Abdulcevad Yasir Muhammed Gul'un aldığı yara nedeniyle öldüğü ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Gul, salı günü İsrail güçlerinin Cenin Mülteci Kampı'nın Ceberiyyat Mahallesi'ne düzenlediği baskında vurulmuş, ağır yaralı olarak Ramallah'taki İstişari Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana Cenin'e düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 15 Filistinlinin öldürüldüğü, yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Cenin kenti ve mülteci kampında sürdürdüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail, Filistinli bir genci öldürdü

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin ortasına düzenlediği saldırıda bir kişi daha öldürüldü.

El Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında açılan ateşte Filistinli bir gencin öldürüldüğünü, 15 kişinin de yaralandığını belirtti.

İsrail'den Batı Şeria'da cenaze için toplanan kalabalığa İHA saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'nda İsrail saldırısında öldürülen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında İsrail'e ait İHA'dan mezarlığa bomba atıldığı, bombanın patlamaması üzerine ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı semalarında uçan bir İsrail İHA'sı, Filistinli Ahmed el-Haşşaş'ın cenaze törenine katılanların üzerine bomba bıraktı.

Mezarlığın içine atılan bomba patlamazken, yaşanan panik nedeniyle cenazeye katılanların çoğu mekanı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Balata Mülteci Kampı'nda "silahlı bir grubun dağıtılması" için İHA saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 42 yaşındaki Ahmed el-Haşşaş'ın Balata Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü duyurmuştu.