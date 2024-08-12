İsrail, Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ini katletti

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Gazze nüfusunun yüzde 1,8'inin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısıyla Gazze'deki ölümler ve Filistin topraklarında yaşanan demografik değişikliklerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısı 40 bine yaklaşırken, bu rakam Gazze nüfusunun yüzde 1,8'ine tekabül ediyor.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin yüzde 24'ü ise gençlerden oluşuyor.

Bu sürede Gazze'de 34 kişi açlıktan öldü, yaklaşık 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İsrail saldırılarında 95 binden fazla kişi yaralandı, yaralıların yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze Şeridi'nde 10 bin kişi ise hala kayıp veya enkaz altında.

Saldırılardan önce nüfusu 2 milyon 200 bin olan Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişi İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 öncesinde Filistin topraklarında yaşayan yaklaşık 5,6 milyon Filistinlinin 1,2 milyonu (yüzde 22) gençlerden oluşuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana çoğu genç ve çocuk 620 kişi İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürüldü. Ölenlerin yüzde 75'i ise 30 yaş altı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 619, Batı Şeria'da 34 olmak üzere 653 yükseköğrenim öğrencisi ile 105 yükseköğrenim kurumu çalışanı İsrail saldırılarında öldü. Gazze'de 88 bin öğrenci de yükseköğrenim hakkından mahrum bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2023'te yüzde 56'ya ulaşan işsizlik oranı, Gazze'de aynı yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 75'e ulaştı. İşsizlik oranı Gazze Şeridi'ndeki diplomalı gençler arasında ise yüzde 91'e yükseldi.