İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde birçok kişi atılan gazdan etkilendi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde birçok kişi atılan gazdan etkilendi. Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki Surif ve kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde bir grup Filistinli, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale ederken, Filistinliler ise askerlere taş atarak karşılık verdi. Gösterilerde aralarında Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf'ın da bulunduğu onlarca Filistinli İsrail askerlerince atılan gazdan etkilendi.

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