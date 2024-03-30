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30 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail hastanede 200 kişiyi infaz etti

30 Mart 2024, Cumartesi 03:34
İsrail askerleri, Şifa Hastanesi’nde 200 Filistinliyi infaz ederken, yaklaşık 1000 Filistinliyi de alıkoydu.

Gazze’deki hükümet, İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’nde 200 Filistinliyi infaz ettiğini, yaklaşık 1000 Filistinliyi de alıkoyduğunu duyurdu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 18 Mart’ta Şifa Hastanesi ve çevresine düzenlediği baskın ve kuşatmaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, “İşgalci İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinde ve çevresinde işlediği suçlara devam ediyor. Mevcut bilgilere göre İsrail askerleri hastane yerleşkesinde 200’den fazla zorla yerinden edilmiş Filistinliyi infaz etti, yaklaşık 1000 kişiyi alıkoydu.” ifadesine yer verildi. İsrail ordusunun, hastanedeki sağlık personeli ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu yapıları bombaladığı, yıktığı ayrıca sorgulama bahanesiyle binalardan çıkararak eziyet veya infaz ettiği kaydedildi. İsrail ordusunun, bazı konutlara ulaşımı engellediği, hava saldırısı ve keskin nişancılarla hedef aldığı ve bölgeye ambulanslar da ulaşamadığı için çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi. İsrail’in Filistinliler aleyhinde tüm dünyanın gözleri önünde işlemeye devam ettiği suçların kınandığı açıklamada, dünyanın bu katliamı durdurmak için ses çıkarmadığı ve hiçbir şey yapmadığı vurgulandı.

Delil sunamamıştı

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023’te de Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi’ne Hamas’a ait “tüneller ve cephanelikler” bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek deliller sunamamıştı.

AA

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