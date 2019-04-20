İsrail, Hristiyanları da engelledi

Hıristiyanların işgal altında bulunan Doğu Kudüs’teki “Kutsal Cuma” töreni, İsrail’in kısıtlamalarının gölgesinde gerçekleştirildi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen binlerce Hristiyan, Hazreti İsa’nın çarmıha gerildiği gün olduğuna inanılan “Kutsal Cuma” merasimine katılmak için Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine geldi. Çeşitli ülkelerden gelen Hıristiyan hacılar, Filistinli Hıristiyanlarla beraber taşıdıkları dev haçlarla duâlar eşliğinde Eski Şehir’deki “Çile yolunu” yürüdü. İsrail’in yoğun güvelik tedbirleri alması dolayısıyla Hıristiyanların bir kısmının “Kutsal Cuma” merasimine katılamaması tepkilere sebep oldu. Bölgedeki Kilise Başkanları Müsteşarı Vedi Ebu Nassar, İsrail’in Gazze’de yaşayan Hıristiyanların Paskalya için Kudüs’e gelmelerine izin vermediğini söyledi. AA

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