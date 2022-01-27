İsrail, HRW’yi casus yazılımla hedef aldı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), bir personelinin İsrailli bir gruba ait “Pegasus” isimli casus yazılımıyla hedef alındığını bildirdi.

HRW, yazılı açıklama yaparak, örgütün Beyrut Ofisi Direktörü Lama Fakih’in NSO adlı İsrailli gruba ait “Pegasus” isimli casus yazılımıyla Nisan-Ağustos 2021 arasında 5 kez hedef alındığına dikkati çekti. Apple’ın Kasım 2021’de Fakih’i devlet destekli bilgisayar korsanlarının telefonunu hedef alıyor olabileceği konusunda uyardığı belirtilen açıklamada, Fakih’in telefonunda yapılan incelemelerde Pegasus yazılımının bulunduğu ifade edildi. Yazılımın insanların cep telefonlarına gizlice tanımlandığı ve kameradan, mesajlara, aramalara ve maillere erişim sağlandığı ifade edilen açıklamada, HRW, gözetim teknolojilerinin düzenlenmesi çağrısı yaptı. AA

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