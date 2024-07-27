Kış aylarında yeterli yağış alamayan Trakya’da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle başta buğday ve ayçiçeği olmak üzere birçok tarım ürününde ciddi rekolte kayıpları yaşanıyor. Aşırı sıcaklık ve kuraklık sadece tarımı değil hayvancılığı da olumsuz etkiledi. Meraların kuruması nedeniyle süt üretimi yüzde 15’ten fazla düştü.

Artı Gerçek’in haberine göre hayvanların da aşırı sıcak havalardan olumsuz etkilendiğini anlatan Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, “Yağış olmadığından dolayı meralar kuruyor, hayvanlarımız da bu meralardan faydalanamıyor. Faydalanamayınca işletmede kalıyor. Hazır yemi yerken sıcaklar bastırıyor ve verdiğin kadar verim alamıyorsun. Bu da doğal olarak üreticinin maliyetlerini yükseltiyor. Tedbir almamız lazım. Ormanlarımızı, meralarımızı, akarsuları, kendimiz ve hayvanlarımız için kullandığımız içme suyunu daha bilinçli kullanmalıyız” diye konuştu. Haber Merkezi

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