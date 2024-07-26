Dengeyi emekli zammı mı bozuyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarıyla ilgili muhalefete yönelik “Bunların sırtında maalesef küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz. Nasıl bu işi ekonomik dengeleri bozmayacak biçimde götürürüz” sözlerine emekli vatandaşlar tepki gösterdi.

Zeki Karabağ: 2 bin 500 liralık zam ekonomiyi çok bozar. Yani 14 tane uçak bozmuyor, 20 tane Mercedes söylemişler, her biri 20 milyon. Onlar bozmuyor da 2 bin 500 lira mı bozacak? Benden niye tasarruf ediyor ki, niye emekliden tasarruf ediyor ki? Kendisi tasarruf etsin. Meclistekiler tasarruf etsinler. Benim sırtımdan Türkiye’yi kalkındırmasın. El insaf ya! Nurettin Özbay: Bu zam yapılmasa daha iyi olur. Zam çok yetersiz, çok altında. Bütçeye zararı olan sarayın israfları onları kaldırsınlar. Ama orada itibardan tasarruf olmaz diyorlar. Musa Ballıkaya: Emekli zammının bütçeye hiçbir zararı yok. 2 bin 500 lira ne ki? Bugün cebine koy, markete git 2 tane şey alamıyorsun. Cumhurbaşkanı 2 bin 500 lirayla bir markete gitsin de görsün. İnsanların durumunu görsün. İnsanlar çok zor durumda.

İstanbul - Anka