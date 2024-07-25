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26 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

YKS tercih süreci 2 Ağustos'a kadar sürecek

25 Temmuz 2024, Perşembe 23:40
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-YKS tercih işlemleri, bugünden itibaren 2 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Doğru üniversite ve doğru bölüm tercihi için nelere dikkat edilmeli?

 

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

AA

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