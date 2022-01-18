İsrail, ihlâllerin bedelini ödeyecek

Hamas ve İslâmî Cihad Hareketi, İsrail’in Fi-listinlilere karşı işlediği “suçların” bedelini ödeyeceğini belirtti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Beytullahim şehrinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Falih Ceradat isimli Filistinliyi öldürmesinin ardından her iki hareket tarafından ayrı ayrı açıklama yapıldı. Hamas’ın açıklamasında, “İşgalci, hem askerlerinin hem de yerleşimcilerinin halkımıza ve onun mülklerine yönelik saldırılarının bedelini ödeyecek. Halkımız kendi topraklarında onurlu ve güven içinde bir hayat sürünceye dek direniş güçleri, gaspçı işgalcilerin kabusu olacak.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Batı Şeria’nın güneyinde kahramanca bıçaklama eylemini gerçekleştiren şehit Ceradat’la gurur duyulduğu” ve “bıçaklama eyleminin İsrail güçleri ile yerleşimcilerin Batı Şeria, Kudüs ve Necef’teki ihlâllerine verilen doğal bir karşılık olduğu” kaydedildi. İslâmî Cihad Hareketinin açıklamasında da İsrail askerleri ile yerleşimcilerin işlediği “suçların” cevapsız kalmayacağı ifade edildi. AA

Okunma Sayısı: 93

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.