Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterdeki 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde görevli 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı. Taziye mesajları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.” AA

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