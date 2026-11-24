TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, iktidardaki ahlâkî sıkıntılara, makam ve mevki hırsına dikkat çekerek, “Bir ahlâkî bunalım içerisindeyiz, artık gerçekleri konuşmalıyız” dedi.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, siyasette yaşanan ahlâkî sıkıntılara dikkat çekerek, “Artık bazı gerçekleri açıkça konuşmak zorundayız. Çok açık söylüyorum: Bir ahlâkî bunalım içerisindeyiz! Ben uzun zamandır bu durumdan yakınıyor, gördüğüm yanlışları dile getiriyor, neredeyse haykırıyorum. Bir şeyler yapmalıyız! Siyasetin ahlâkî zeminini, millet nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini korumak zorundayız” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk siyasetini bir değirmene benzeten Arınç, “Sizi içine alır, öğütür; yeterince öğüttüğünde de sizinle işi biter ve sizi un misali yolcu eder. Siyasetçiler bu değirmende ihtiraslarıyla, hırslarıyla, parayla, makam ve mevki sevdasıyla ve daha nice imtihanla karşı karşıya kalırlar. Bu değirmendeki sınavını hakkıyla verenler de vardır; ardında sayısız şaibe, kötü bir nam ve ağır bir miras bırakarak siyaset sahnesinden ayrılanlar da…” ifadelerini kullandı.

“BANA EN ÇOK TEPKİ GÖSTERENLER, BU DURUMUN MÜSEBBİPLERİ”

"Peki, ben bunları söyledikçe en yüksek sesle tepki gösterenler kimler oluyor, biliyor musunuz?" diye soran Arınç, "Tam da bugün içerisinde bulunduğumuz durumun müsebbipleri! Üstelik bu kişiler, kendilerini birer ahlak timsali olarak görme cüretini de gösterebiliyorlar. Hakikatlerle yüzleşmek, özeleştiri yapmak ve yanlışları düzeltmek yerine, trol ordularının yalan ve iftiralarıyla üzerimize saldırmayı tercih ediyorlar. Allah'tan da korkmuyorlar, kul hakkından da sakınmıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tecrübesizlik ahlâkî sıkıntı getirdi

AKP’nin kuruluşunda rol alan kadroların bir bölümünün üç dönem kuralı ve çeşitli sebeplerle siyasetten çekildiğini hatırlatan Arınç, yeni kadrolara yönelik eleştirilerde bulundu. Arınç, “Partimizde, siyasette ve bürokraside yükselen yeni kadroların bir bölümünde ciddi bir tecrübe ve donanım eksikliği ortaya çıktı. Bu isimlerin birçoğu hiç muhalefette bulunmamış, partisi kapatılmamış, siyasî düşünceleri sebebiyle yargılanmamış, imkânsızlıklar içerisinde siyaset yapmanın ne demek olduğunu tecrübe etmemişti. Siyasetin çilesini çekmeden, mücadelesini vermeden, bedelini ödemeden önemli makamlara gelenler oldu. Kanaatimce, bu tecrübe eksikliği zamanla birtakım ahlâkî sorunları da beraberinde getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara