İsrail’in suç işleme imtiyazı yok

UCM Başsavcısı Kerim Han, İsrail’in Gazze’ye toplu cezalandırma uyguladığını belirterek, hiç kimsenin savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işleme ehliyetinin olmadığını bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Hollanda’nın Lahey kentindeki ofisinde İngiliz The Sunday Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

Hamas ile İsrailli yetkiler hakkında yakalama kararı başvurusunun ardından gelen tepkileri değerlendiren Han, “Bizim işimiz dost edinmek değil, alkışlansak da kınansak da işimizi yapmaktır. Giderek kutuplaşan dünyada her çocuğun, kadının, sivilin eşit değerde olduğunun altını çizmek zorundayız ve bunu yapmazsak ne anlamı kalır ki?” dedi. Başsavcı Kerim Han, İsrail ve Hamas liderlerine yönelik suçlamalarla ahlaki denklik kurmaya çalıştığı yönündeki iddiaları “saçmalık” olarak nitelendirerek, iddiaları reddetti. Han, “İsrail’in halkını korumak ve rehineleri geri almak için her türlü hakkı var, ancak hiç kimsenin savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işleme ehliyeti yoktur. Bizi tanımlayan kullandığımız araçlardır” diye konuştu.

Sivilleri kasıtlı olarak hedef alamazsınız

Han, UCM’ye yönelik tehditlere ilişkin de “Her gün e-postalar, doğrudan ya da başka türlü tehditler alıyor ve baskı görüyoruz” açıklamasında bulundu. UCM Başsavcısı, İsrail’in bölgedeki insani durumun çok daha farklı olduğu iddialarına ilişkin ise şunları söyledi: “Bakın tüm büyük yardım kuruluşları ne diyor, bir deri bir kemik kalmış çocukları görüyoruz. Filistinli doktorlara güvenmesek bile, Amerikalı ve İngiliz doktorlar anestezi olmadan ampütasyon yaptıklarını, elektrik kesildiği için kuvözde ölen bebeklerden, insülin olmadığı için ölen insanlardan bahsediyor. Savaşın bu şekilde yürütülmemesi gerekiyor. Eğer uluslararası insancıl hukuka uygunluk böyle bir şeyse, Cenevre Sözleşmelerinin hiçbir anlamı yok demektir.” Sivil kayıpların özellikle kentsel alanlarda silahlı çatışmaların talihsiz bir gerçeği olduğunu ifade eden Han, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fakat sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması başka bir şeydir. Ortak bir plan olarak toplu cezalandırma yapamazsınız.”