İsrail’in tahrikine sert tepki

İsrail’in ilhak planı ve Başbakan Netanyahu’nun “Kudüs İsrail’in başşehri olarak kalacak ve bölünmeyecek” söylemi ülkeler tarafından büyük tepki topladı.

Hamas Siyasî Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etme planının realiteyi değiştirecek bir intifadaya sebep olacağı ikazında bulundu. “Batı Şeria’da silâhlı direnişe dönüş gerçekten de mümkündür” diyen Aruri, şunları söyledi: “Biz, işgal güçleriyle halkımıza fayda getirecek ilişkinin ancak kapsamlı bir direnişle mümkün olacağına inanıyoruz. Halkımız kökünden sökülüp atılıncaya dek bu işgali kabul etmeyeceği konusundaki kanaatini değiştirmemiştir. İsrail planlarına reddeden gerçek ve geniş kapsamlı bir halk tepkisi olması amacıyla tüm kesimleri toparlıyoruz. İçeride ve dışarıdaki çok sayıda Filistin grubuyla görüşmeler yaptık, halkımızın bütün oluşumlarını bir araya getirecek bir buluşma çağrısı yapıyoruz”

Filistin'in cevabı sert olacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail ve ABD ile ilişkileri kesme kararını savunan Filistinli politikacı Ebu Ayta, bu kararın ihtiyaçtan doğduğunu kaydetti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) Devrim Konseyi Sekreteri Fayez Ebu Ayta, mevcut şartlarda, Oslo’da imzalanan barış anlaşması dahil bütün anlaşmaları feshetmenin son derece gerekli olduğunu belirterek, “Bu, topraklarımızı korumanın tek yolu” dedi. Ebu Ayta, “Şimdi İsrail ile yeni dönemin, yeni büyük çatışmanın eşiğinde olmamız bizim hatamızdan kaynaklı değil. Filistin yaşama hakkını, toprakları üzerindeki haklarını savunma şansına ancak Washington ve Tel Aviv’e karşı bütün yükümlülükleri feshederek sahip olabilir. Yüzyılın Anlaşması’nın hayata geçirilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İsrail hükümeti sadece kendini ve kendi açgözlülüğü dinledi. Ama bu sadece ilk adımdı, İsrail tarafı ne kadar ileriye giderse Filistin’in cevabı o kadar sert olacak” ifadesini kullandı.

İsrail’in yayılmacı eylemleri tehlikeli

Suudi Arabistan, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını tek taraflı “ilhak” etme planını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Uluslar arası yasa ve anlaşmaları ihlâl eden ve bölgedeki barış sürecini sürdürme şansını baltalayan tek taraflı adımları kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planını eleştirerek, bu tür yayılmacı eylemlerin Filistin’de tehlikeli bir şiddet sarmalına sebep olabileceğini ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini bildirdi.

Netanyahu: “Kudüs İsrail’in başşehri olarak kalacak”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yeni hükümetin ‘Kudüs’ün İsrail’in bölünmez başşehri olarak kalması’ temeli üzerinden müzakerelerde bulunacağını söyledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesinin 53’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yaptı. Netanyahu, “Kudüs İsrail’in başşehri olarak kalacak ve bölünmeyecek” dedi. Kutlamada, Netanyahu “Hükümetteki yeni ortaklarıma bu duruşumu yeniden duyurmaktan memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı. Doğu Kudüs’te İsrailliler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı. Yüzlerce İsrailli, 1967’de başlayan Doğu Kudüs’teki İsrail işgalinin 53.yılı dolayısıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu.