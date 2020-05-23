"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İsrail’in tahrikine sert tepki

23 Mayıs 2020, Cumartesi
İsrail’in ilhak planı ve Başbakan Netanyahu’nun “Kudüs İsrail’in başşehri olarak kalacak ve bölünmeyecek” söylemi ülkeler tarafından büyük tepki topladı.

Hamas Siyasî Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, İsrail’in Batı Şeria’nın bazı bölümlerini ilhak etme planının realiteyi değiştirecek bir intifadaya sebep olacağı ikazında bulundu. “Batı Şeria’da silâhlı direnişe dönüş gerçekten de mümkündür” diyen Aruri, şunları söyledi: “Biz, işgal güçleriyle halkımıza fayda getirecek ilişkinin ancak kapsamlı bir direnişle mümkün olacağına inanıyoruz. Halkımız kökünden sökülüp atılıncaya dek bu işgali kabul etmeyeceği konusundaki kanaatini değiştirmemiştir. İsrail planlarına reddeden gerçek ve geniş kapsamlı bir halk tepkisi olması amacıyla tüm kesimleri toparlıyoruz. İçeride ve dışarıdaki çok sayıda Filistin grubuyla görüşmeler yaptık, halkımızın bütün oluşumlarını bir araya getirecek bir buluşma çağrısı yapıyoruz”

Filistin'in cevabı sert olacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail ve ABD ile ilişkileri kesme kararını savunan Filistinli politikacı Ebu Ayta, bu kararın ihtiyaçtan doğduğunu kaydetti. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi (El Fetih) Devrim Konseyi Sekreteri Fayez Ebu Ayta, mevcut şartlarda, Oslo’da imzalanan barış anlaşması dahil bütün anlaşmaları feshetmenin son derece gerekli olduğunu belirterek, “Bu, topraklarımızı korumanın tek yolu” dedi. Ebu Ayta, “Şimdi İsrail ile yeni dönemin, yeni büyük çatışmanın eşiğinde olmamız bizim hatamızdan kaynaklı değil. Filistin yaşama hakkını, toprakları üzerindeki haklarını savunma şansına ancak Washington ve Tel Aviv’e karşı bütün yükümlülükleri feshederek sahip olabilir. Yüzyılın Anlaşması’nın hayata geçirilmesine izin vermeyeceğimizi söylemiştik. İsrail hükümeti sadece kendini ve kendi açgözlülüğü dinledi. Ama bu sadece ilk adımdı, İsrail tarafı ne kadar ileriye giderse Filistin’in cevabı o kadar sert olacak” ifadesini kullandı. 

İsrail’in yayılmacı eylemleri tehlikeli

Suudi Arabistan, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını tek taraflı “ilhak” etme planını kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Uluslar arası yasa ve anlaşmaları ihlâl eden ve bölgedeki barış sürecini sürdürme şansını baltalayan tek taraflı adımları kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planını eleştirerek, bu tür yayılmacı eylemlerin Filistin’de tehlikeli bir şiddet sarmalına sebep olabileceğini ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırabileceğini bildirdi.

Netanyahu: “Kudüs İsrail’in başşehri olarak kalacak”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yeni hükümetin ‘Kudüs’ün İsrail’in bölünmez başşehri olarak kalması’ temeli üzerinden müzakerelerde bulunacağını söyledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kudüs’ün İsrail tarafından işgal edilmesinin 53’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde bir konuşma yaptı. Netanyahu, “Kudüs İsrail’in başşehri olarak kalacak ve bölünmeyecek” dedi. Kutlamada, Netanyahu “Hükümetteki yeni ortaklarıma bu duruşumu yeniden duyurmaktan memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı. Doğu Kudüs’te İsrailliler, şehrin İsrail tarafından işgal edilişinin 53. yılını düzenledikleri gösteri ve yürüyüşlerle kutladı. Yüzlerce İsrailli, 1967’de başlayan Doğu Kudüs’teki İsrail işgalinin 53.yılı dolayısıyla araçlarıyla konvoy oluşturdu. 

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Buruk Bayramı şükürle şenlendirelim

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    Sadece yüzde 39 politikalardan memnun

    Sorunlar sun’i gündemlerle bastırılmaya çalışılıyor

    Gazetecilik zorlaştı

    Sahip olduklarımızın değerini anladık

    Birinci dalga henüz bitmedi

    İsrail’in tahrikine sert tepki

    Üretici değil aracı kazanıyor

    Türkiye her gün fakirleşiyor

    İthalata yeni vergi her şeye zam demek

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi ile ilgili genelge yayınlandı

    Trump'tan eyalet valilerine 'ibadethane' çağrısı

    Türkiye'de 116 bin 111 kişinin Kovid-19 tedavisi tamamlandı

    Gazze'de 2 ay aradan sonra cuma namazı kılındı

    '484 bin 808 kişiye seyahat izni verildi'

    Almanya Cumhurbaşkanı’ndan Bayram Mesajı

    ABD'de ölü sayısı 96 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona şer gibi görünse de...
    Ahmet BATTAL

    İbadet tabakası ve ihanet tabakası
    Cevher İLHAN

    Şehir hastaneleri demagojisi
    Yasemin YAŞAR

    Ahlâka kurulan tuzaklar
    H. Muharrem OKUR

    Büyük müçtehid İmâm-ı Â’zam Ebu Hanife
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ray değiştir, hedefe ulaş
    Risale-i Nur'dan

    Bayramı zikir ve şükürle geçirmeli
    Sebahattin YAŞAR

    Dikkat, imtihan soruları değişmiş
    Genel

    Yurt genelindeki 4 günlük sokak kısıtlaması başladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.