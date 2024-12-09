"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da işgal etti

09 Aralık 2024, Pazartesi 01:20
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı.

İsrail, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker gönderdi

 

Haberde, İsrail ordusunun hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtildi.

İsrail birliklerinin, harekat sırasında herhangi bir direnişle karşılaşmadığı da aktarıldı.

İsrail ordusu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Baas rejimini deviren grupların kontrolündeki Suriye'de silah deposu ve tesisleri vurdu

İsrail, 61 yıllık Baas rejimini deviren grupların kontrolündeki Suriye'de, gün içinde 10 silah deposu ve askeri tesise saldırı düzenledi.

AA'nın muhaliflere ait uçak gözlem evi yetkililerinden aldığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, Şam Mezze Askeri Havalimanı, Kuneytra Gara, Menket Elhadap, Şam Güvenli Emniyet Bölgesi, Kuneytra Tel Sham, Şam Askeri Bilim Merkezi, Dera ili kırsalındaki Tel Akrabe, Kalkale Askeri Üssü, Dera'daki Tel Tealep ve Gıyta beldesinde bazı noktaları vurdu.

Hedef alınan yerler stratejik askeri tesisler ve silah depolarının bulunduğu noktalar olarak biliniyor.

İsrail basını: "Mühimmatların isyancıların eline geçmesi engelleniyor"

Haaretz'e konuşan İsrail ordusu kaynakları, "İsrail güçlerinin son günlerde, İsrail'e tehdit oluşturan mühimmatları ve isyancılar tarafından ele geçirilme riski altında olan Suriye hava savunma sistemlerini hedef aldığını" duyurmuştu.

Suriye ordusunun çöküşünün aşırılıkçıların İsrail ile tampon bölgeye girmesine yol açabileceğinden endişe duyulduğunu ve bu nedenle İsrail güçlerinin bölgeye konuşlandırıldığını öne süren kaynaklara göre, ordu, yedek güçlerin gerekebileceği senaryoya da hazırlanıyor.

İsrail basınında son günlerde, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejiminin devrilmesinin ardından başta kimyasal silahlar olmak üzere kilit öneme sahip silahların kontrolünün Baas rejimini deviren grupların eline geçmesinden endişe ettiğine yönelik haberlere yer veriliyor.

İsrail ordusu, Suriye'deki gruplardan "tehdit algılıyor"

İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Hermon (Şeyh) Dağı'nı işgal ettiğini doğrulamıştı.

Haberde, İsrail ordusu hava kuvvetlerine bağlı birliklerin Baas rejimini deviren gruplardan gelecek "olası tehditlere" karşı savunma pozisyonlarını tahkim etmek amacıyla Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını ele geçirdiği kaydedilmişti.

İsrail ordusunun işgal için başlattığı operasyonun, Baas rejimini deviren grupların İsrail sınırındaki Suriye ordusu pozisyonlarını ele geçirmeye başlamasından sonra gerçekleştiği belirtilmişti.

İsrail ordusundan Suriye'deki bazı yerleşim yerlerinde yaşayanlara "evlerinizden çıkmayın" uyarısı

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "bir sonraki duyuruya kadar evlerinizde kalın” çağrısında bulundu.

Suriye’nin İsrail sınırına yakın bölgelerindeki çatışmaların İsrail ordusunu "harekete geçmeye zorladığını" öne süren Ordu Sözcüsü Avichay, "Güvenliğiniz için evde kalmalı ve başka bir duyuruya kadar dışarı çıkmamalısınız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yaptı.

Ayrıca ordu, bugün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye'yle arasındaki tampon bölgeye kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

AA

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye halkı tarihi fırsatla karşı karşıya

    İsrail, işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki Şeyh Dağı'nın Suriye tarafını da işgal etti

    Esed ve ailesi Rusya'da

    PISA sonuçları ve eğitim kalitemiz

    İsrail’in yaptığı tek şey bebekleri öldürmek

    Sigorta fiyatları arasında uçurum var

    Trump: Suriye’yi akışına bırakın

    'Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilir' - 'PKK uzantısı, Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz'

    Suriye'de 8 Aralık günü "Milli Bayram" ilan edildi

    'Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldı'

    İsrail, Suriye ile arasındaki tampon bölgeye asker gönderdi

    Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarı çöktü: Muhalif silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'a giriyor

    61 yıllık Baas rejimi çöktü - Hafız Esed heykelleri yıkılıyor

    Çöken Baas rejiminin Başbakanı: Esed'in dün geceden beri nerede olduğunu bilmiyorum

    Artvin'de büyük heyelan: Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı!

    Trump: Esed, Rusya'nın yardımını alamadığı için Suriye'den kaçtı

    İsrail hesap vermeli

    Basın özgürlüğü olmazsa demokrasi ve hukuk olmaz

    Suriye bölünmesin

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Suriye’de son tango
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman ve Hızır Aleyhisselâm
    Ali FERŞADOĞLU

    Eleklerden geçirilerek imtihan olmak!
    Yeni Asya'dan Size

    “Geleceğin hizmeti, hizmetin geleceği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gazetelere Hilâfet cezası
    M. Said ZEKİ

    “Beni mihenge vurdunuz!”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Gayeleri üzüm yemek mi?
    Genel

    Suriye halkı tarihi fırsatla karşı karşıya
    Risale-i Nur'dan

    İttihad-ı İslâmda seleflerimden: Namık Kemal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.