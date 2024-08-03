"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

'İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok'

03 Ağustos 2024, Cumartesi 12:15
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, gözaltına alınması sonrasında "İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok" dedi.

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, serbest bırakılmasının ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı hakkında soruşturma açıldığını belirten Sabri, soruşturmanın kendisine yönelik "sahte ve yalan iddialar" etrafında döndüğünü söyledi.

Şeyh Sabri, İsrailli yetkililere "cuma hutbesinin dini bir mesele olduğunu, tahrik içermediğini, ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya sessizce girip sessizce çıktıklarını" ifade ettiğini aktardı.

Kanunların dışına çıkmadığını ve ibadet edenlerin tekbirle "dini duygularını ifade ettiğini" vurgulayan Şeyh Sabri, "(Cemaatin) namaza ve sükunete bağlı kaldıklarını kendilerine (İsrail istihbaratına) ilettim." dedi.

Şeyh Sabri, "İstihbarat bana karşı herhangi bir suçlamayı kanıtlayamayınca veya bunu İsrail polisine aktarınca, mahkeme aracılığıyla adli değil de idari bir karar çıkardılar." diyerek bir hafta boyunca Mescid-i Aksa'dan uzak tutulduğuna ve bu kararın 6 aya kadar uzatılabileceğine dikkati çekti.

İsrail makamlarının kendisini gözaltına almasına ve idari kararına karşılık Şeyh Sabri, "İşgal altında Müslümanların ibadet özgürlüğü kesinlikle yok. İnsanların fikirlerini ifade etmeleri konusunda keyfi olarak baskı yapılıyor." şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, bugün, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına almıştı.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı.

Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    3.8.2024 13:12:59

    "Allahü veliyyüllezîne amenü!" "Allah c.c iman edenlerin dostudur!" "La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! "Vallahü alâ külli şeyin GADÎR!" "Allah'ın c.c gücü her şeye yeter!" ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, KÂFİRLER istemese de." اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ .. "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER ve KATiLLER için yaşasın CEHENNE!🌷🤲🌷😭😤💗🌙☝️🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

'İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğü yok'

Zam değil zulüm

Maduro: Şiddet olaylarında 2 asker öldü, 120 güvenlik görevlisi yaralandı

Pentagon, "İsrail'in güvenliği" için alarma geçti!

ABD Gizli Servisi "başarısızlığını" kabul etti

Hava yolu şirketleri İsrail ve Lübnan'a uçuşlarını durdurdu

Sarayın harcamaları yüzde 176.8 arttı

THY, İran uçuşlarını yarına erteledi

İsrail Gazze’de 16 bin çocuk öldürüldü - Çocuklar “tarifsiz vahşetlerle” karşı karşıya!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi 85 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri de İsrail tarafından gözaltına alındı

İsrail’e daha fazla baskı çağrısı

İsrail, esirlere işkence yaptı

Gazze felaket bölgesine dönüştü... İsrail yüzlerce naaştan organ çaldı!

Parlamento vesayet altında

Hizbullah: Savaşta yeni bir aşamaya geçtik

AB’den Yapay Zeka Kanunu

ÖSYM, YKS tercih süresini uzattı

İsrail gece boyunca katletmeye devam etti

Venezuela'da tansiyon düşmüyor

Enflasyon hedefi yine tutmayacak

En Çok Okunanlar

İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Kâzım GÜLEÇYÜZ

İsrail’e girmek
H. Muharrem OKUR

Eliflere çağrı
Ahmet BATTAL

Demokrat Parti ve ittifak kodları
Faruk ÇAKIR

Helaket asrının felaket bölgesi
Risale-i Nur'dan

Dünyaya nazar-ı ibretle bak
Cevher İLHAN

Filistin’i imha ve ifna plânı
Ali HAKKOYMAZ

Son perde: Deccal ve İsa - Ân diyarı (61)
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Muhammed Yusuf Akbaş

Hürriyetçi olmayan zihniyet ile kalkınma olamaz

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.