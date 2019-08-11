'İsrail istediği kadar duyursun, hepsi bir gün yok olacak'

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin yok olmaya mahkum olduğunu ve işgal edilmiş toprakların bir gün gerçek sahiplerine döneceğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı’nı ilk kez ziyaret etti.

Abbas, burada yaptığı konuşmada, “İsrail istediği kadar konut ve yerleşim birimi inşa edeceğini duyursun, hepsi bir gün yok olacaktır.” dedi.

Filistinlilerin toprakların gerçek sahibi olduğunu vurgulayan Abbas, “Buradaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı yok olacak ve tarihin çöplüğüne yuvarlanacaktır. Bir gün anlayacaklar ki bu toprakların sahipleri vardır.” ifadelerini kullandı.

Abbas, Filistinlilerin 5 bin yıldan beridir tarihi Filistin coğrafyasının sahipleri olduğuna dikkati çekerek, “Bu topraklar 5 bin yıl önce burada yaşayan Kenanlılarındır. Biz Filistinliler de Kenanlılarız.” dedi.

Filistin yönetiminin Filistinli şehitleri terörist addetmesini kabul etmeyeceklerini belirten Abbas, şehit ve tutukluların önemine vurgu yaparak, İsrail’in şehit ve tutuklu ailelerinin maaşlarına dokunmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Uzmanlara göre, Abbas’ın Celezon kampına düzenlediği ziyaret, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun perşembe günü kampa yakın Beit-İl Yahudi yerleşim birimine düzenlediği ziyarete karşılık verme amacı taşıyor.

Netanyahu, 8 Ağustos’ta Beit-İl Yahudi yerleşim birimine düzenlediği ziyarette, 650 yeni konutun inşa edilmesi temel atma törenine katılmış, burada yaptığı açıklamada, hedeflerinin Yahudi halkının “tarihi vatanlarındaki” varlığını güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın büyük bir kısmını ilhak edeceği işaretini vermişti.

İsrail'den 2300 yasa dışı konut inşasına onay

İsrailli sivil toplum kuruluşu Barış Şimdi Hareketi tarafından salı günü yayımlanan raporda, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimine bağlı Yüksek Planlama Kurulunun Batı Şeria'da 2 bin 300 yeni konut inşasını onayladığı açıklanmıştı.

Raporda, Batı Şeria'nın farklı yerlerinde önceden inşa edilmiş 3 yerleşim biriminin de onaylandığı belirtilmişti.

Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümeti, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine hız vermiş durumda.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.