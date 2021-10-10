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10 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

İsrail, Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın yaptı

10 Ekim 2021, Pazar 12:38
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’nin evine baskın düzenledi.

Şeyh İkrime Sabri'nin Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polislerinin baskını sabahın erken saatlerinde gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, polisin Şeyh Sabri’nin ilerlemiş yaşına bakmaksızın korku ve panik havası oluşturduğu ifade edildi.

Polislerin Şeyh Sabri’ye İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim ettikleri ifade edilen açıklamada, Mescid-i Aksa İmam Hatibi’nin şu anda Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde soruşturma altında olduğu aktarıldı.

İsrail polisinden söz konusu baskına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şeyh Sabri, Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine geçmeden önce Filistin basınına yaptığı açıklamada, söz konusu soruşturma talebinin, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa’da "sessizce" ibadet etme onayına ilişkin tepkisi nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verirken, Şeyh Sabri'ye hala yurt dışına çıkış yasağı uyguluyor.

AA

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