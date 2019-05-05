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"İsrail ordusuna saldırılarına devam etmesi emrini verdim"

05 Mayıs 2019, Pazar 15:47
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün başlattığı saldırıların devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısından önce yaptığı açıklamada, Gazze'deki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Artan gerginlik nedeniyle Hamas ve İslami Cihad'ı suçlayan Netanyahu, Filistinli grupların "ağır bedel ödediklerini" ileri sürdü.

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"İsrail ordusuna saldırılarına devam etmesi emrini verdim"

Netanyahu, Gazze sınırına yakın bölgelerdeki İsrail güçlerine takviye yapılması için talimat verdiğini belirterek "İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emrini verdim." dedi.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek dünden bu yana Gazze Şeridi'ni vuruyor. Ordudan yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 220'den fazla hedefin vurulduğu belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca Gazze'deki Filistinli grupların da İsrail tarafına dün sabahtan bu yana 430'den fazla roket attığı ifade edilen açıklamada, atılan roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği dile getirilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 65 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Atılan roketler nedeniyle de bir İsrailli ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

AA

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