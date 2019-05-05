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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Arap Birliği: İsrail'i durdurun

05 Mayıs 2019, Pazar 09:37
Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, Rusya ve Avrupa Birliği) ve dünyadaki insan hakları komisyonlarına yapılan çağrıda, Filistin halkına himaye sağlanması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlanması istendi.

Açıklamada, Filistin halkına himaye konusunda gerekli mesuliyetin alınması çağrısında da bulunuldu.

BM Genel Kurulu Kasım 2018'de işgal altındaki Filistin halkına uluslararası bir himaye sağlanması yönünde karar almıştı. Alınan uluslararası karar ABD'nin büyük desteğine sahip İsrail'in kabul etmemesi sebebiyle henüz uygulama imkanı bulamadı.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap ülkelerinin en yüksek siyasi kuruluşu Arap Birliğinin bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin bu ve benzeri açıklamalarının çoğunlukla dünyada herhangi bir karşılık bulmaktan uzak olduğu gözleniyor.

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükselmişti. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıkmıştı. 

AA

Etiketler: arap birliği, filistin
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