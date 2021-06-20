İsrail polisi gerginliği artırıyor

İsraİl polisi fanatik Yahudileri protesto için toplanmak isteyen Filistinlilere saldırdı.

İsrail polisi, Hazreti Muhammed’e (asm) hakaret eden aşırı sağcı Yahudileri protesto için işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda toplanmak isteyen Filistinlilere müdahalede bulundu. Filistinli gençler, Şam Kapısı’nda düzenledikleri provokatif “Bayrak Yürüyüşü” sırasında Hazreti Muhammed’e (asm) hakaret eden aşırı sağcı Yahudilere tepki göstermek için aynı yerde toplanmak istedi. İsrail polisi, Şam Kapısı’nda toplanmaya çalışan gençlere ses bombalarıyla saldırdı, ü- zerlerine tazyikli pis su sıktı. Çok sayıda Fi- listinliyi darp ederek bölgeden uzaklaştırmaya çalışan İsrail polisi, 2’si kadın 3 kişiyi de gözaltına aldı. Atlı polislerin de hazır beklediği Şam Kapısı’ndaki gerginlik devam ediyor. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda “Bayrak Yürüyüşü” düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e (asm) hakaret etmişti. AA

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