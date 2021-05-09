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10 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İsrail polisinin saldırıları devam ediyor

09 Mayıs 2021, Pazar 23:33
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'nda Filistinli gençlere müdahale etti.

Filistinli gençler, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir’in Şam Kapısı'nda akşam saatlerinden itibaren toplanmaya başladı.

 

İsrail polisi, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), atlı birlikler ve ses bombalarıyla Filistinli gençlere müdahalede bulundu.

 

Eski Şehir'in Şam Kapısı ile Sahire Kapısı boyunca İsrail polisi Filistinli gençler arasında kovalamaca yaşandı.

İsrail polisinin Şam Kapısı’ndaki saldırıları devam ediyor.

AA

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