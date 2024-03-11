İsrail Ramazanın ilk gününde de durmadı: Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun ramazan ayının ilk gününde Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü. Son saldırılarla Gazze'de ölenlerin sayısı 31 bin 112'ye yükseldi.

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye saldırılarına 157. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi olmak üzere çeşitli noktalara yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Zeytun Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda bir ev hedef alındı, saldırıda ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail topçuları Han Yunus'un doğusunu hedef alırken, savaş uçakları da Gazze'nin Es-Sabra Mahallesi'nde birçok evi bombaladı. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçleri, Refah kentinin Selam Mahallesi'nde Mısır sınırı yakınındaki tarım arazilerini bombaladı.

Savaş uçakları Gazze kentinin batısını, Han Yunus ve Gazze'nin orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı ile sahildeki bir kaç evi hedef aldı, saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Öte yandan sağlık ekipleri, Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde hedef alınan Filistinli "Aşur" ailesine ait evin enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin cansız bedenini çıkardı, naaşlar Şifa Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze'de ölü sayısı 31 bin 112'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 157 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 67 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de ölenlerin sayısının 31 bin 112'ye yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 106 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 760'a ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunun altını çizen Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 25 olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusu Gazze'de bir evi hedef aldı: 16 kişi öldü

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 16 Filistinli öldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

"Ebu Şemale" ailesine ait evin bombalandığı saldırıda çoğu kadın ve çocuk 16 Filistinli öldürüldü, onlarcası Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu ramazanın ilk gününde Batı Şeria'ya baskınlar düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri 25'ten fazla askeri araç ve 4 askeri buldozerle Tulkerim kentine güney ve batı kesimlerinden baskın düzenledi, Tulkerim Mülteci Kampı çevresine çıkan caddelere konuşlandı.

Kent merkezinin altyapısına zarar veren İsrail güçleri, El-Alimi Kavşağı yakınındaki bir caddeyi de kazdı.

İsrail askerleri, kentin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelirken, buldozerler de kampın batı girişindeki Şehit Seyf Ebu Lebed Kavşağı çevresine iki günde ikinci kez zarar verdi.

Kampın içindeki "Cebel en-Nasr" ve "Maslah" mahallelerinde konuşlanan İsrail güçleri, buldozerlerle Nur Şems Mülteci Kampı girişi karşısındaki ana caddeye ve Nasr Camisi çevresine zarar verdi.

Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığı ve şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İsrail askerleri, buldozerlerle Menşiyye Mahallesi girişinde Filistinlilerin mülklerine zarar verdi, 7 Şubat'ta öldürdükleri Filistinli Mutasım el-Ali'ye ait oto yıkama işletmesini yıktı.

Nur Şems'teki birçok mahallede altyapıya zarar veren ve 5 saatin ardından buradan çekilen İsrail askerleri daha sonra Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kampın ve kampa giden yolların karşısında bulunan Nablus Caddesi'nde konuşlanan İsrail askerleri birçok mahallede altyapıya zarar verdi, baskına karşı çıkan Filistinlilerle çatıştı.