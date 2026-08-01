Vakıf üniversitelerine zam uyarısı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğrenim ücreti artış oranının yüzde 25’i geçemeyeceğine ilişkin vakıf üniversitelerine uyarıda bulunuldu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın imzasıyla tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, “Başkanlığımıza ulaşan çok sayıdaki CİMER ihbarlarında, söz konusu Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar kapsamında işlem tesis edilmediği, belirlenen oranın üzerinde ücret artışı yapıldığı, öğrenim ücretlerinin resmî internet sayfasında yayımlanmadığı şikayetlerine yer verilmektedir. İlgi yazıda bildirilen Genel Kurul Kararı ile Usul ve Esaslar çerçevesinde ivedi işlem tesis edilmesi ve öğrenci mağduriyetlerine yol açılmaması hususunda gereğini önemle rica ederim” denildi. AA

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