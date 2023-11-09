İsrail son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti.

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, İsrail güçlerinin dün gece Şifa Hastanesinin avlusunu, kısa süre önce de Nasr Hastanesinin girişini vurduğunu aktardı.

Filistinli yetkili, İsrail ordusunun son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladığını, saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastanenin hizmet dışı kaldığını ifade etti.

İsrail'in, hastaneleri bombalamasının ve onları askeri hedeflere dönüştürmesinin uluslararası hukuka göre "savaş suçu" olduğunu vurgulayan Maruf, korunması gereken bu tesislere yönelik saldırılar sonucu onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti.

İsrail savaş uçakları Gazze'de yine hastanelerin çevrelerini vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.

DSÖ'nün tıbbı malzemeleri UNRWA aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tıbbi malzemeleri taşıyan konvoyun Şifa Hastanesi'ndeki hastalar için bir umut ışığı olduğunu belirten Ghebreyesus, UNRWA'nın, DSÖ'nün ilave 56 tonluk sağlık malzemesini Şifa Hastanesi'ne ilettiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Bu bizim 7 Ekim'den bu yana Şifa Hastanesi'ne ulaştırdığımız ikinci teslimat. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ancak teslim ettiğimiz miktarlar, Gazze'deki en büyük hastanenin zaten çok fazla olan ve büyümeye devam eden ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak. Sürdürülebilir, güvenli ve ölçeği artırılmış insani erişim, sağlık hizmetlerinin korunması ve insani ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım taşıyan 106 tır daha ulaştı

Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 106 yardım tırının daha giriş yaptığı duyuruldu. ​​​​​​​

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Kızılayı'ndan gönderilen insani yardım yüklü 106 tırın yanı sıra Kuveyt'ten gelen beş ambulans Refah sınır kapısında teslim alındı.

Tırlarda yiyecek, içme suyu, tıbbi gereçler, ilaçlar ve diğer insani yardım malzemesi bulunuyor.

Refah sınır kapısından 21 Ekim 2023'ten bugüne kadar günde ortalama 39 tır olmak üzere, toplamda Refah sınır kapısından Gazze’ye 756 tır giriş yaptı.

İnsani yardımlara sınırlı geçişler olsa da, İsrail yönetimi Gazze'ye akaryakıt girişine izin vermiyor.

Ürdün, Gazze Şeridi için dördüncü yardım uçağını gönderdi

Ürdün, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi için Mısır'a tıbbi yardım taşıyan bir uçak daha yolladığını açıkladı.

Haşimi Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi için dördüncü yardım uçağının Mısır'a gönderildiği belirtildi.

Uçağın Gazze'deki sağlık sektörünü desteklemek amacıyla yaklaşık 45 ton tıbbi malzeme taşıdığı kaydedilen açıklamada, yardımların, Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye ulaşacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze saldırılarında 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı vefat etti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçının hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Kültür Bakanlığı, İsrail bombardımanı sonucu 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden şair, yazar ve sanatçıların yanı sıra saldırılar neticesinde yıkılan kültür ve sanat kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırılarda 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişilerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşamını yitirenler arasında görsel ve tiyatro sanatçılarının da olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki 5 kütüphane, 1 yayınevi ile 6 kültür merkezinin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Debke" adlı Filistin halk oyunları grubunda görev alan 8 yaşlarındaki 2 Filistinli kız çocuğunun da saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de 76 kültür merkezi, 3 tiyatro, 5 müze, 15 yayınevi ve kitapçı, 80 kütüphane olduğu bilgisi verildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri gece Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentinin Dura bölgesinde 30 yaşındaki Enes Nasır Muhammed Ebu Atvan'ın İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Beytullahim'in güneyindeki Beyt Fuccar bölgesine dün düzenlediği baskında yaralanan ve hastanede tedavi gören 51 yaşındaki Muhammed Ferid Hamdan Sevabite'nin de bugün yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 165'e yükseldi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 29 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ile gazetecinin olduğu 29 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu operasyonlar kapsamında 29 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, aralarında bir kadın ile 2 gazetecinin olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinli sayısının 2 bin 300'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

Cenin ve Tubas'ta iş makineleriyle altyapıya zarar verildi

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine iş makineleri ve dozerler eşliğinde yaklaşık 70 askeri araçla büyük bir baskın yaptı. Bölgeye hedef gözetmeksizin ateş ederek giren İsrail askerleri ile baskına engel olmak isteyen Filistinli gençler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İş makineleri ve dozerler, İbni Sina Hastanesi, Ürdün Sahra Hastanesi gibi merkezlere çıkan ana yollarda kazılar yaptı, altyapıya zarar verdi. Cenin kent meydanı çevresini toprakla kapatan iş makineleri, meydanı kazarak tanınmaz hale getirdi.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Tubas kentine de baskın düzenledi. Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesiminden baskın düzenleyen İsrail askerleri, beraberlerinde dozerlerle bölgeye girdi. Çevre binaların çatılarında konuşlanan keskin nişancıların kontrolünde düzenlenen baskında iş makineleriyle yollar ve altyapı tahrip edildi.

Nablus'un güneyindeki Akraba köyüne de askeri araçlarla baskın düzenleyen İsrail askerleri, köyün giriş çıkışlarını kapattı.

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, düzenlenen roket saldırılarına karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait askeri yapı ve noktalar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarında sınırına yakın bölgede bir grubun da hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde çatışmalar meydana geliyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan’da 63 Hizbullah mensubu ile 1’i gazeteci, 3’ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail’in beyaz fosfor bombası ile Lübnan’a yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ni bölme planlarının kabul edilemez olduğunu ve Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Mahmud Abbas, Hollanda ve Avustralya başbakanları Mark Rutte ve Anthony Albanese ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Hollanda Başbakanı Rutte ile görüşmesinde "İşgal güçlerinin Gazze'yi bölme planları kabul edilemez" diyen Abbas, Gazze için siyasi ya da güvenlik çözümünün olmadığını, orasının Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Abbas, Filistin halkının özgürlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine kavuşması için uluslararası meşruiyet temelli bir siyasi çözümün uygulanmasını mutlak olduğunu vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından telefonla aranan Abbas, görüşmede, Filistin halkına yönelik uygulanan katliamın derhal durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Abbas, Filistin halkının yasal temsilcisinin kendileri olduğunu, ulusal kararları alma hakkının da Filistin Kurtuluş Örgütü'nde bulunduğunu kaydetti.

Filistin, İsrail'in Gazze'ye "nükleer silah" tehdidine karşı tüm önlemlerin alınmasını istedi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer silah kullanılması yönündeki tehditlerini etkisiz hale getirecek tedbirler alınmasını istedi.

Bakan Maliki, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba kullanılması tehdidiyle ilgili UAEA Başkanı Grossi'ye bir mesaj gönderdi.

"Gazze'ye nükleer bomba atılmasının olasılıklar arasında olduğunu" söyleyen İsrailli Bakan'ın tehdidinin, tüm ülkelere yönelik bir tehdit olduğunu ifade eden Maliki, UAEA'nın ve üye ülkelerin bu konuya acil önem göstermesi gerektiğini kaydetti.

Maliki, "İsrail'in tehditlerinin kınanmasını ve Filistin halkı ile çevre ülkelerin yaşam hakkına yönelik bu açık tehdidin etkisiz hale getirilmesi için tüm önlemlerin alınmasını" istedi.

Bu açıklamaları, "Gazze'yi yok etmek ve Filistin halkına yönelik soykırım için İsrail kabine toplantılarında dönen fikirlerin dışarı sızması" olarak nitelendiren Maliki, bunun İsrail'deki yaygın söylemle de tamamen uyumlu olduğunu savundu.

Bu, İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunun resmi itirafıdır"

"Bu, İsrail'in nükleer silahlara ve kitle imha silahlarına sahip olduğunun resmi bir itirafı sayılır. İşgalci güç, yasa dışı yollardan nükleer silahlar geliştirdi. Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na katılmayı reddetti." diyen Maliki, Gazze'de nükleer silah kullanma tehdidi yoluyla çatışmanın kızıştırılması ve işgalin derinleştirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.