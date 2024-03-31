İsrail yine yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusunun yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi’nde, yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail askerleri, Gazze kentinin ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Görgü tanıkları, saldırıda yardım bekleyenler arasında ölen ve yaralananların olduğuna dikkati çekerek sağlık ekipleri ile vatandaşların ölü ve yaralılara ulaşmakta zorluk çektiğini kaydetti.

İsrail ordusunun 23 Mart’ta Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Aynı şekilde İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli ölmüştü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Gazze hükümeti, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde 400 kişiyi öldürdüğünü bildirdi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutan İsrail ordusunun, 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü ve 1050 evi yıktığını açıkladı.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ni 13 gündür kuşatma altında tutup baskın yaparken, çevresindeki evleri de yıktığı ve yaktığı belirtildi.

Hastane çevresinde hedef alınan evlerin sayısının 1050'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, hastanede ve çevresinde yüzlerce hastayı, yerinden edilmiş kişiyi ve sağlık personelini alıkoyup işkence ettiği, 400'den fazla kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İşgal ordusu hala Şifa Hastanesi'nde insanlık dışı koşullarda, su, ilaç, yiyecek ve elektrik olmadan mahsur kalan 107 hastayı ve 60 sağlık personelini gözaltında tutuyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail bu hastaların uluslararası kurumlar aracılığıyla tahliye edilmesine yönelik her türlü girişimi engelliyor, bu durum da hastaların hayatını riske atıyor.

Gazze hükümeti, "Amerikan yönetimini, uluslararası toplumu, bazı Avrupa ülkelerini İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım ve etnik temizlik suçuna katılmaktan tamamen sorumlu" tuttu.

Hükümet, "uluslararası kuruluşlara ve Arap ve İslam ülkelerine, sessizlik ve kınama durumundan çıkıp soykırım saldırılarını, hastanelere saldırıyı ve yıkımı durdurmak için gerçek önlemler alma" çağrısında bulundu.