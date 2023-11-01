İsveç'ten İsrail-Filistin çatışmasında uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, sivillere yönelik saldırıların hukuka aykırı olduğunu belirterek, İsrail-Filistin çatışmasındaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısında bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, İsveç'in Gazze'de daha fazla sağlık tesisinin İsrail tarafından vurulacağını düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, sivillere yönelik doğrudan saldırıların uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu kaydetti. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uymaya çağrıldığı açıklamada, gıda, su, ilaç ve yakıtın "hızlı ve güvenli bir şekilde" abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geçişinin şart olduğu vurgulandı. Açıklamada, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin (BM) bölgeye insani ve tıbbi yardım ulaştırılması için insani yardım koridoru kurulmasına yönelik çabalarının da desteklendiği kaydedildi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında, "Hamas, Şifa Hastanesi'ni terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulunmuştu. Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." demişti. AA

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