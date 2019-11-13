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13 KASIM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İtalya'da cami saldırısı planlayan 12 kişi gözaltına alındı

13 Kasım 2019, Çarşamba 17:36
İtalya'nın Siena kentindeki bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen 12 kişi gözaltına alındı.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Mafya ile Mücadele Başsavcısı Giuseppe Creazzo'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Floransa ve Siena emniyetinin ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Siena iline bağlı Colle Val d'Elsa ilçesindeki camiye yönelik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen Nazi sempatizanı 60 yaşındaki bankacı, 22 yaşındaki oğlunun da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınarak sorgulandıkları ifade edildi.

İtalya Emniyet güçlerinin, Colle Val d'Elsa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki bazı evlerde aramalar yaptığı kaydedildi.

Şüphelilerin, "yıkıcı ve tahrip etme amacı taşıyan yasa dışı örgütlenme" suçlamasıyla sorgulandıkları bilgisi paylaşıldı.

Aramalarda Nazi sembol ve kalıntılarına el konuldu.

Yapılan aramalarda patlayıcılara, çok sayıda silaha ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi sembol ve kalıntılarına el konulduğu aktarıldı.

Basına yansıyan haberlerde, söz konusu kişilerin, Colle Val d'Elsa'daki caminin altından geçen boru hattını patlatarak eylemlerini gerçekleştirme niyetinde oldukları belirtildi.

Söz konusu operasyonun, İtalyan emniyetinin sosyal medyadaki takip ve teknik dinlemesi sonucunda yapıldığı, özellikle 60 yaşındaki kişinin cami etrafındaki şüpheli tavırlarının dikkati çektiği kaydedildi.

Colle Val d'Elsa İslam Merkezi Sorumlusu Sami Elshami de yaptığı açıklamada, "Endişeliyiz çünkü Müslümanlara ve göçmenlere karşı bu fikirler olduğu sürece etrafımızdaki tehlikeler sürecek." dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Demokratik Parti Milletvekili Emanuele Fiano da "Siena'da 12 faşistin gözaltına alınması ve ele geçirilen cephaneliğine ilişkin görüntüler şok edici. Ele geçirilen silahlar ve sarf edilen sözler, Neo Nazi markasının tehlikeli ve yıkıcı tasarımına işaret ediyor. Her birimiz, tehlikeli bir seviyeye ulaşan nefret ikliminin yükselişine dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: İtalya, cami, saldırı, gözaltı
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