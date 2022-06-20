İtalya'da kuraklık alarmı

İtalya'da bu yıl düşük seyreden yağış oranı ve son dönemde yüksek sıcaklıkların etkisiyle görülen kuraklık nedeniyle alarm verildi.

İtalyan basınındaki haberlerde, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio Bölgesi Yönetimi'nin, bölge genelinde kuraklıkla mücadele için olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiği, kuraklıktan etkilenen kuzeydeki bazı bölgelerin de benzer tedbiri alacağı belirtildi. Lazio Bölgesel Yönetim Başkanı Nicola Zingaretti, aldıkları bu tedbirle hane tüketiminden başlamak üzere su tasarrufu gibi önlemler almayı amaçladıklarını bildirdi. Son 70 yılın en kötü kuraklığını yaşayan ve suları dörtte üç oranında azalan ülkenin en büyük akarsuyu Po Nehri'nin geçtiği Piyemonte, Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna bölgelerinin, Lazio Bölgesi gibi kuraklıkla mücadele için "OHAL" ilan etme hazırlığında olduğu kaydedildi. AA

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