İtalya Sağlık Bakanı: 6 ay daha dişimizi sıkmamız lazım

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Covid-19 pandemisinin kış sonunda geride kalabileceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulanan İtalya Sağlık Bakanı Speranza, "6 ay daha dişimizi sıkmamız, kurallara uyarak maske takmaya, sosyal mesafeyi korumaya devam etmek gerekiyor. Kış sonunda Covid-19 pandemisini geride bırakacağız, ışık göründü." ifadesinde bulundu.

Covid-19 tedavisi ve aşının yakın olduğunu belirten İtalya Sağlık Bakanı, Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber yürüttüğü aşı çalışmalarına yeniden devam edilmesinin umut verici olduğunu belirtti. Speranza, "Çalışmanın durmasına neden olan anormallik aşı ile ilgili değildi. Avrupa Birliği (AB) olarak 6+1 bir paket üzerinde çalışıyoruz. AstraZeneca da bu 6'lı paketten biri ve en ileri safhada olanı, ancak tek değil." dedi.

İtalya Sağlık Bakanı, yürütülen diğer yenilikçi tedavilerden de umutlu olduğunu belirtti.

Bakan Speranza, La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta karantina sürecinin 10 güne düşürülmesinin önce ülke içinde değerlendirileceğini ve daha sonraki aşamada diğer AB ülkeleriyle masaya yatırılacağını ifade etti.

İtalya'da Sivil Savunma Kurumu'nun verilerine göre 12 Eyül'de yapılan 92 bini aşkın testte bin 501 yeni vaka tespit edildi, 10 kişi Covid-19 nedeniyle öldü.

Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 286 bin 297 kişi koronavirüse yakalandı, 35 bin 603 kişi salgında öldü.