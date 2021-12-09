"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

İyilik dünyayı kurtarır

09 Aralık 2021, Perşembe 22:13
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi’nin adına kurduğu yıllık İslam Dininin Geliştirilmesini Katkı Ödülleri’ni törenle sahiplerine dağıttı.

Başşehir Sofya’nın Lumiere Salonu’ndaki törende konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur” dedi.

Bulgaristan Millî Marşı ve Avrupa Birliği marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başmüftü Haci, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında, bazıları bir an önce daha zengin olmaya, bir an önce daha yüksek bir mevkiye ulaşmaya çabalarken bazıları özveri ile içinde yaşadıkları topluma yarar sağlamaya çabalar.” diye konuştu. “İyilik dünyayı kurtarır” diyen Hacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur. Ondan sonra iyilik yapan kendisi memnun olur çünkü kendisi gerçekten toplum içerisinde yerini bulmuş ve Allah’ın emirlerini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda biz de iyilik yapanlara, edenlere teşekkür etmek istiyoruz. Peygamber diyor ki, ‘insanlara teşekkür etmeyen, Allah’a teşekkür etmiyor.”

Yüksek Dini Şura’nın 2017 yılında aldığı kararıyla oluşturulan Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi ödülleri her yıl, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün kuruluş tarihi olan 8 Aralık’ta sahiplerini buluyor. 

AA

Etiketler: iyilik
Okunma Sayısı: 183
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu hukuk tanımazlıkla nereye?

    "Esnaf mal alamıyor ki nasıl stok yapsın?"

    Son 24 saatte 19 bin 696 yeni vaka daha

    Endonezyalı öğrencilere Risale-i Nur hediye edildi

    Öğretmenlerden tepki

    17-25 yorumuna ceza AİHM’den döndü

    ADB ile Rusya arasında Ukrayna restleşmesi

    Türkiye’de çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 53 azaldı

    'ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları artıracak'

    Kuzey Irak'ta 3 askerimiz şehit oldu

    İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

    'Isınma nedeniyle birçok tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya'

    Covid-19 aşılarının antikor oranları karşılaştırıldı

    ABD'den Çin'in Sincan bölgesinden ithalatı kısıtlama kararı

    İsrail güçleri 28 Filistinliyi gözaltına aldı

    Dünyada hapisteki gazeteci sayısı rekor kırdı

    Türkiye'nin çağrılmadığı 'Demokrasi Zirvesi' bugün başlıyor

    Çin modeli demokraside işlemez

    Müslüman kadın belediye başkanı seçildi

    Hukuktan uzaklaştıkça fakirleşiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu hukuk tanımazlıkla nereye?
    Şükrü BULUT

    TRT’yi kim korkutuyor?
    Osman ZENGİN

    Haddini aşan savcı emeklisi…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni rota Çin modeli, öyle mi?!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Karanlıklar içinde her bir sünnet birer yıldız
    Ahmet BATTAL

    Sömürsemirbank
    Faruk ÇAKIR

    Müslüman kalmak kolay mı?
    İbrahim ERSOYLU

    Gazete ve hizmet
    Cenk ÇALIK

    Tarihî bir inci: Tarsus

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.