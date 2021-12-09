Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü, ülkenin ilk Başmüftüsü Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi’nin adına kurduğu yıllık İslam Dininin Geliştirilmesini Katkı Ödülleri’ni törenle sahiplerine dağıttı.

Başşehir Sofya’nın Lumiere Salonu’ndaki törende konuşan Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, “İyilik dünyayı kurtarır. İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur” dedi.

Bulgaristan Millî Marşı ve Avrupa Birliği marşların okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Başmüftü Haci, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ortamında, bazıları bir an önce daha zengin olmaya, bir an önce daha yüksek bir mevkiye ulaşmaya çabalarken bazıları özveri ile içinde yaşadıkları topluma yarar sağlamaya çabalar.” diye konuştu. “İyilik dünyayı kurtarır” diyen Hacı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyilik yaptığımız takdirde önce Cenabıhak iyilik yapanlardan memnun olur. Ondan sonra iyilik yapan kendisi memnun olur çünkü kendisi gerçekten toplum içerisinde yerini bulmuş ve Allah’ın emirlerini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda biz de iyilik yapanlara, edenlere teşekkür etmek istiyoruz. Peygamber diyor ki, ‘insanlara teşekkür etmeyen, Allah’a teşekkür etmiyor.”

Yüksek Dini Şura’nın 2017 yılında aldığı kararıyla oluşturulan Hocazade Mehmed Hayreddin Efendi ödülleri her yıl, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğünün kuruluş tarihi olan 8 Aralık’ta sahiplerini buluyor.