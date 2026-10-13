Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hak bir vaad olan kıyamet yaklaşıp da alâmetler belirdiğinde, inkâr edenlerin gözleri donakalır. “Yazıklar olsun bize!” derler. “Biz bundan gaflet içindeydik. Daha doğrusu, peygamberleri yalanlayarak zâlimler olduk.” Enbiyâ Suresi: 96 HADİS: Rüzgâr şiddetli estiğinde Hz. Peygamber şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bununla gönderdiğinin şerrinden Sana sığınıyorum.” Camiü’s-Sağir, No: 3104

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