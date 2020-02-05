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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Japonya'da karantinaya alınan gemide koronavirüs endişesi

05 Şubat 2020, Çarşamba 13:03
Japonya'da, Çin'in Vuhan kentinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 yeni vaka tespit edildi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato düzenlediği basın toplantısında, Yokohama Limanı’nda dün karantinaya alınan 3 bin 711 kişinin bulunduğu yolcu gemisindeki 10 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yaşları 50 ila 80 olan 10 yolcunun hastanede tedavi altına alındığını belirten Kato, virüsün yayılmasını engellemek için gereken önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda koronavirüse rastlanmasının ardından dün karantinaya alınmıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 500' yaklaşırken virüs teşhisi konulanların sayısı 24 bin 597’ye yükseldi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Japonya, gemi, karantina, koronavirüs, endişe
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