Jimmy Carter: İsrail’in Filistin’e yaptıkları Apartheid rejiminden beter

ABD Eski Başkanı Jimmy Carter, İsrail’in Filistin’e yaptıkları ile ilgili “Burada Güney Afrika’daki apartheıd rejiminden bile daha beter bir durumla karşı karşıyayız” demişti.

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Jimmy Carter, 100 yaşında öldü. Carter’ın daha önce verdiği bir röportaj tekrar gündem oldu.

Röportajda; yazdığı “Filistin: Apartheid Değil Barış” adlı kitapta ne mesaj vermek istediği sorulduğunda Carter, “Mesaj gayet açık. Kitabın adında Filistin ifadesi geçiyor, çünkü konuştuğumuz yer aslında Filistin. Yani İsrail’e ait olan değil, İsrail’in işgali altında olan bir yerden bahsediyoruz. Apartheid ifadesi de çok yerinde bir ifade. Birbirlerinden tamamen izole olmuş durumda olmasalar da Filistinliler, İsraillilerin yaptıkları yollarda dahi yürüyemezler. Yani gündelik hayatta çok keskin bir şekilde ayrılmış durumdalar. Burada Güney Afrika’daki apartheid rejiminden bile daha beter bir durumla karşı karşıyayız. Zira Apartheid rejiminde bir tarafın diğer taraf üzerinde mutlak bir hâkimiyeti söz konusudur. İsrailliler Filistinliler üzerinde böyle bir hâkimiyet kurmuş durumda. Onları sürekli baskı altında tutuyorlar” demişti.

İnsan hakları ihlalleri hayal edebileceğinizin çok ötesinde

“Sizin bu gördüklerinizi Amerikalılar neden görmüyor?” sorusuna ise Carter, “Görmek istemiyorlar da ondan. Birçok İsrailli de Filistin’de olup bitenlerle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyor. Hayal edebileceğinizin çok çok ötesinde insan hakkı ihlalleri söz konusu Filistin’de. Ve Amerika’da kutsal topraklardaki bu sorunun objektif bir şekilde analiz edilmesini engelleyen önemli siyasi güçler var. İsrail’in yasal sınırlarına geri çekilmesi gerektiğini savunacak, Filistinlilerin yaşadığı zorlukları kamuoyuna anlatacak, barışı teşvik edecek kongre üyesi tanımıyorum ben. 7 yılı aşkın bir süredir tek bir barış görüşmesi bile yapılmış değil. Bu konu âdeta tabu olmuş durumda. Az evvel saydığım şeylerden birisini herhangi bir kongre üyesi yapmaya kalkarsa muhtemelen bir sonraki dönemde kongrede yer alamaz” cevabını vermişti.

Nurseza Parlakoğlu - Muş