Kabil'de Bakanlığa bombalı ve silahlı saldırı: 7 kişi öldü

Kabil'deki İletişim ve Telekomünikasyon Bakanlığına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 7 kişinin öldü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in merkezindeki bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle çatıştığını söyledi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bakanlık binası, Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve elçiliklerin yakınında bulunuyor. Taliban, saldırıyla bir bağlantıları olmadığını açıklarken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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