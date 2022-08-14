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15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kahire'deki kilise yangınında 41 kişi öldü

14 Ağustos 2022, Pazar 21:30
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede çıkan yangında 41 kişinin öldüğü bildirildi.

Mısır Kıpti Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin batısındaki kilisede yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangında 41 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır resmi ajansı MENA ise Giza'daki bir kilisede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 55 kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğunu duyurdu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Kilisenin çevresini güvenlik kordonuyla kapatan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar yaptığı açıklamada, olay mahalline 30 ambulansın sevk edildiğini belirtti.

Abdulgaffar, 55 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve can kayıplarının sayısını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Giza ve Kahire'deki hastanelerde hazırlık durumunun yükseltildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den talimat

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Giza vilayetindeki El-Munira Kilisesi'nde meydana gelen elim kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini" belirtti.

Sisi ayrıca, olayla ivedilikle ilgilenilmesi ve yaralılara tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatı verdiğini aktardı.

İslam İşbirliği Teşkilatından taziye mesajı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha,  Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

İİT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İİT Genel Sekreteri Taha, Giza kentinin İmbaba bölgesinde yer alan Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangınla ilgili Mısır halkı ve hükümetine en içten taziyelerini iletiyor." ifadesine yer verildi.

Genel Sekreter Taha'nın, ölenlerin ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunduğu bildirilen açıklamada, ayrıca Taha'nın bu elim hadise dolayısıyla İİT'nin Mısır'la dayanışma içinde olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Arap ülkelerinden taziye mesajı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Tunus ve Cezayir, Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangında ölenler için taziye mesajları yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebu Seyfeyn Kilisesi'nde çıkan yangından derin üzüntü duyulduğu dile getirildi.

Açıklamada, yangında vefat edenler adına Mısır halkı ve hükümetine taziye dilekleri iletilirken, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

BAE, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanlıklarının açıklamalarında da söz konusu kilise yangınında ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi ve Mısır'la dayanışma mesajı verildi.

Katar haber ajansının (QNA) Twitter hesabında yayımlanan taziye mesajında da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, yangında ölenler için Mısır Cumhurbaşkanı'na başsağlığı, yaralılara da acil şifa dilediği aktarıldı.

AA

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