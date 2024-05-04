PARİS BELEDİYE BAŞKANI ANNE HİDALGO’YU ZİYARET EDEN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU, 31 MART YEREL SEÇİM BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK EDİLDİ.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa’da önce Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’i, ardından da Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu ziyaret etti.

Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan Ekrem İmamoğlu, “Bizim demokrat duygularımız, son dönemde toplumda karşılık bulmakta Başkan Ekrem İmamoğlu, resmi görüşmeler yapmak üzere bulunduğu Fransa’da, ilk ziyaretini, Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Yunus Demirer’e yaptı. Demirer tarafından Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği binasında ağırlanan İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’yu da makamında ziyaret etti.

Avrupalı belediye başkanlarını Paris’te bugün düzenlenecek toplantıya davet eden Hidalgo, tarihi belediye binasında ağırladığı İmamoğlu’nu 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi konuşma zamanı olduğuna vurgu yapan Ekrem İmamoğlu ise, “Bizim demokrat duygularımız, gerçekten son dönemde toplumda karşılık bulmakta zorlanmıyor. Dolayısıyla yerel yöneticileri, belediye başkanlarını bu şekilde bir araya getirmek fikri, bu dönemde çok değerli” diye konuştu.