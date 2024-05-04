2. Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan en büyük yıkım

Birleşmiş Milletler, dünyanın, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Gazze benzeri bir yıkıma tanık olmadığını ve çatışmanın bugün sona ermesi halinde bile İsrail bombardımanı ve kara saldırılarında meydana gelen zararın onarılmasının en az 2040 yılına kadar süreceğini bildirdi.

Gazze’de Almanya’nın yaşadığı yıkımdan daha büyük kıyamet benzeri bir yıkım var! BM değerlendirmesine göre, 7 Ekim’de başlayan savaşın sosyal ve ekonomik etkileri “katlanarak” artıyor. Raporda, Gazze’nin 2,3 milyonluk nüfusunun yüzde 5’ine tekabül ede insani kayıpların bu kadar kısa sürede “eşi benzeri görülmemiş” bir düzeye ulaştığının altı çizildi. Nisan ortası itibarıyla 33 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü ve 80 binden fazlasının yaralandığı bilgisi verilirken, çoğunun enkaz altında kaldığına inanılan en az 7 bin kişinin halen kayıp olduğu dile getirildi. Raporun açıklanması sırasında konuşan BM Kalkınma Programı (UNDP) Direktörü Achim Steiner, “Savaşın devam ettiği her yeni gün Gazzeliler ve Filistinliler için büyük ve artan maliyetlere neden oluyor.” dedi. AA

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