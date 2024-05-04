Biden: Otoriter ve kanunsuz değiliz - Gösterilere polis şiddeti giderek artıyor

ABD Başkanı Joe Biden, 18 Nisan’dan bu yana üniversite kampüslerinde düzenlenen Gazze protestolarıyla ilgili konuştu.

Barışçı protesto hakkını savunan ancak hukukun üstünlüğüne de dikkat çeken Başkan Biden, “Biz insanları susturduğumuz otoriter bir ulus değiliz, kanunsuz bir ülke de değiliz” ifadelerini kullandı.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Biden, “Hepimiz görüntüleri gördük ve bu görüntüler Amerika’nın iki temel ilkesini sınıyor. Birincisi ifade özgürlüğü ve insanların barışçı şekilde toplanma ve seslerini duyurma özgürlüğü. İkincisi de hukukun üstünlüğü. Her ikisine de uyulmalı” dedi. Columbia Üniversitesi’nde bazı protestocular kampüsteki Hamilton Hall binasına girmiş ve Çarşamba sabaha doğru New York polisi müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde de karşıt gruplar arasında gerilim yükselmiş ve polis müdahale etmişti.

Haber Merkezi

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Gösterilere polis şiddeti giderek artıyor

ABD’de üniversite kampüslerinde düzenlenen Filistin’e destek ve İsrail’e tepki gösterilerinde 2 haftada en az 2 bin kişi gözaltına alındı. Los Angeles’taki California Üniversitesi’nde (UCLA) polis Perşembe günü erken saatlerde kampüsteki barikatları kaldırdı ve Filistin yanlısı göstericilerin kampını dağıttı. Polis müdahalesi, Filistin destekçisi göstericilerin UCLA kampüsündeki çadır kampına karşı göstericilerin saldırmasından yaklaşık 24 saat sonra geldi. Bu sırada kamptan, UCLA yönetimi ve kampüs polisinin karşıt göstericilerin saldırısını durdurmak için saatlerce beklemesine gönderme olarak “Dün gece neredeydiniz” sloganlarının yükseldi. Bu gecikme, Müslüman öğrenciler ve California’nın Demokrat Partili Valisi Gavin Newsom tarafından kınanmıştı. Uluslararası haber ajansları, üniversitede gece boyu devam eden protestoyu canlı yayınladı.

New York - aa