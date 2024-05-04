Öfke patlamalarına dikkat

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, kısa süreli öfke patlamalarının, kan damarlarının uygun şekilde genişleme kabiliyetine (vazodilatasyon) geçici olarak zarar verebileceğini ortaya koydu.

Öfkenin kalp krizi geçirme riskine nasıl katkıda bulunduğunu açıklamaya yardımcı çalışma için araştırmacılar, bireylerin olumsuz duygulara kapılmasının ardından damarlarının ne kadar iyi genişleyebildiğini, damarları kaplayan endotel hücrelerinin hasar görüp görmediğini ve kendilerini tamir edip edemediklerini inceledi. New York’taki Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezinde kardiyolog ve hipertansiyon merkezi eş direktörü olan çalışmanın baş yazarı Dr. Daichi Shimbo, “Öfke, kan damarlarınız için kötüdür. (Öfke duymak) Arterlerinizin işlevini bozar ve bu da kalp krizi riskiyle bağlantılıdır.” ifadelerini kullandı. AA

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