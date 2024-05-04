İstanbul’da ekmeğe zam yolda

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul’da fırınlar için istenen kiraların arttığını belirterek, ekmek fiyatlarına zam gelebileceğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Cihan Kolivar, “Maliyet artışları üreticiyi zorluyor. Bu ayın 15’inden sonra, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatı 60 liraya çıkabilir. Ekmeğin fiyatı da semtlere göre değişmekle birlikte 12.5 liradan başlayarak 15 lirayı bulabilir” dedi. İstanbul’da 3 bin 800 fırın olduğunu, bunların 500’den fazlasının ruhsatsız çalıştığını söyleyen Kolivar, sigortasız çalışan ve ruhsatsız iş yeri sorununun çözülmesini beklediklerini aktardı. İstanbul’da nöbetçi fırın sisteminin uygulanması gerektiğini söyleyen Kolivar, “Örneğin bir mahalledeki 6 fırından 3’ü nöbetçi olabilir. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başvuracağız. Böylece hem çalışanlar dinlenir hem de bu tatil günlerinde iş yerleri dezenfekte edilebilir” dedi. Haber Merkezi

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