Öğrencilerden Filistinliler için açlık grevi

ABD’dekİ Princeton Üniversitesi kampüsünde bir grup öğrenci, İsrail’in Gazze’deki sivilleri öldürmesi ve her türlü temel gıdadan mahrum bırakmasına tepki olarak açlık grevine başladı.

BM verilerine göre “felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısının Gazze’de olduğu” belirtilen öğrencilerin açıklamasında, “Ramazan ayında onlarca kişi ekmek yapmak ve oruçlarını açmak için un olarak hayvan yemi kullanmak zorunda kaldı.” denildi.

Açıklamada, insanların açlıkla mücadele için ottan yemek hazırladığı aktarılarak, İsrail Savunma Bakanı’nın 9 Ekim’de “Gazze Şeridi’ne gıda, yakıt ve elektrik girişini yasaklayacaklarını” duyurmasından bu yana 2 milyon Gazze sakini için korkunç bir kıtlık oluştuğunu vurgulandı.