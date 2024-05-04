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4 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Basın özgürlüğünde durum “çok vahim”

04 Mayıs 2024, Cumartesi 01:19
RSF’nin 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye medya özgürlüğü bakımından “çok vahim” kategorisinde değerlendirildi.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde, Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü’nün 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülkenin yer aldığı endekste basın özgürlüğü sıralamasında 158’inci sırada yer aldı.

Endekste Filistin, Yemen ve Sudan’ın gerisinde kalan Türkiye medya özgürlüğü bakımından “çok vahim” kategorisinde değerlendiriliyor.

Örgütün Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Ne yazık ki Türkiye’de iktidar merkezli baskıların, yargı üzerinden tercüme edilen baskıların sektörü gerçekten işlevsiz hale getirmeye başladığını görüyoruz. Birkaç örnek vermek gerekir belki. İşte seçim döneminde, seçimler öncesinde ve sonrasında onlarca gazetecinin kitleler olarak tutuklandığına tanık olduk. Herkes seçim döneminde olumsuz bir şeylerin yaşanacağına düşüncesine kapılıyordu. Nitekim bu doğrulandı ve toplu gazeteci tutukluluğuna tanık olduk. Bu aynı zamanda hukukun bağımlılığına da işaret eden ve hukuk devletinin de ne kadar zayıflatıldığına da işaret” dedi.

Bağımsız gazeteciliği tehdit ediyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada “Gazetecilerin sigortasız, düşük ücretlerle, sendikasız, editoryal bağımsızlık olmadan çalıştırılması, haksız yayın yasakları ve erişim engeli kararları haberin özgürce yurttaşlara ulaşmasını engelliyor. Basın İlan Kurumu’nun haksız ilan ve reklam kesme, ilan hakkını iptal etme kararları, RTÜK’ün yayın durdurma ve verdiği yüksek para cezaları bağımsız gazeteciliği tehdit ediyor. (...) Gazeteciler dönemlerin tanığıdır, tarihe not düşerler. Bu nedenle ısrarla diyoruz ki ‘gazetecilik suç değildir’. Gazetecilik halkın haber alma, bilgilenme hakkına hizmet eden saygın, onurlu bir meslektir. Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde tekrar hatırlatıyoruz. Gazeteciler bedeller ödeseler de kamuoyunu aydınlatmaktan geri durmayacaklar. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünden söz edebilmek için haberin özgürce dolaşabildiği, cezaevindeki meslektaşlarımızın serbest kaldığı bir toplum olmalıyız” denildi.

Ankara - Anka

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Özgür basın özgür toplum demektir

Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Yönetim Kurulu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde yaptığı açıklamada, “Basın ne kadar özgür olursa demokrasi o kadar gelişir” denildi.

Yapılan açıklamada, “Basın Özgürlüğü Günü’nü yasaklar, baskılar, sansür, otosansür, tutuklamalar, açlık sınırında ücretler, güvencesizlik eşliğinde karşılıyoruz. Tüm bunlara rağmen meslektaşlarımız gazetecilik ısrarını sürdürüyor ve halkın haber alma hakkını savunuyor. Çünkü biliyorlar ki demokrasi ile basın özgürlüğü birbirini besler.  Basın ne kadar özgür olursa  demokrasi o kadar gelişir. Bizler için çok özel olan bugünde beklentimiz; özgürlüklerin eksiksiz uygulandığı, işsizlikle tehdit edilmediğimiz, sendikalarda örgütlenebildiğimiz, sansürün her türlüsünden uzak olduğumuz koşullarda çalışmak, üretmektir. Mücadelemizin sebebi ve amacı da budur. Basın özgürlüğü gününde bir kez daha söylüyoruz: Özgür basın özgür toplum demektir” denildi. 

Ankara - Mehmet Kara

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