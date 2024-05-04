İnkar edilen ticaret şimdi de durduruldu

04 Mayıs 2024, Cumartesi 01:15
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan’da açıkladığı İsrail ile yapılan ihracat işlemlerini kısıtlama kararının ardından, yaptığı yeni açıklamada her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurdu.
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Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye sözkonusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” denildi.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in ithalat ve ihracat limanlarını engelleyerek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş insanlarının çıkarlarını hiçe sayan ve uluslararası ticaret anlaşmalarını görmezden gelen bir diktatör işte böyle davranır” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi
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