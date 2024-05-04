Mahkeme heyetini tehdit etmeyin

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han, ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin, Gazze’de soykırım işlemekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yöneticiler hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını engellemeye çalıştıkları iddiaları üzerine “girişimlerin derhal durdurulması” çağrısı yaptı.

UCM'nin, Netanyahu kararının uygulanması dünyanın tutumuna bağlı Netanyahu’yu tutuklamak istediği belirtilen UCM’den “kararları etkilemeye son verin” çağrısı Mahkeme’nin X hesabından yapılan paylaşımda, ABD’nin İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM’nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğu iddialarına yanıt verildi. Başsavcılığın yürütülen soruşturmalara yönelik kamuoyu ilgisinin farkında olduğunun aktarıldığı açıklamada, “devlet ve seçilmiş yetkililerin, sivil toplum örgütlerinin, akademisyenlerin ve aktivistlerin yorumlarını ve endişeleri iletmelerinin memnuniyetle karşılandığı” ifade edildi. TEHDİTLER SUÇ TEŞKİL EDER Mahkeme kararını etkilemeye yönelik eylemlere cevap verilen açıklamada, “Ancak, Ofis’in (Başsavcılık) görevini yerine getirirken kendi yetki alanına giren soruşturmalar veya davalarla ilgili kararlar alması halinde, bireyler Mahkeme’ye veya Mahkeme personeline karşı misilleme tehdidinde bulunduğunda, bu bağımsızlık ve tarafsızlığı zedelemektedir.” uyarısı yapıldı. Açıklamada, bu tür tehditlerin “eyleme geçilmese dahi Roma Statüsü’nün 70. maddesi uyarınca adaletin idaresine karşı bir suç teşkil edebileceği” hatırlatılarak, “görevlileri engelleme, sindirme veya uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması” çağrısı yapıldı. AA

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