‘Kur Korumalı Mevduat’ enflasyonu azdırdı

Ekonomist Burak Arzova’ya göre enflasyonun yüksek seyretmesinde, algılanan enflasyon ile TÜİK’in açıkladığı enflasyon arasındaki büyük farkın önemli bir rolü var. Prof. Dr. Burak Arzova, “Böyle olunca herkes fiyatlama davranışlarını kendi algıladığı, kendi yaşadığı enflasyona göre yapıyor” diyor.

İktidar faizcileri besledi Böylece Merkez Bankası da faiz kararlarını TÜİK verilerine göre gerçekleştiriyor; bu da enflasyonla mücadelede etkisiz kalınmasına yol açıyor. Arzova, “Daha yüksek bir enflasyonla çalışılsa, o enflasyona göre faiz artışları gerçekleşse, o zaman toplumun geniş kesimleri tasarruf yapmaya ikna edilebilir” diyerek bu durumu açıklıyor. Yatırımcı Dr. Altuğ Özaslan da son üç yılda hem fiyatları belirleyenler hem de tüketiciler tarafından fiyatlama davranışının çok bozulduğunu vurguluyor. Kredi kanalının kesilmesine rağmen iç tüketimin halen devam ettiğini vurgulayan Özaslan’a göre Kur Korumalı Mevduat programı nedeniyle gerçekleşen servet transferi, iç tüketimi harlıyor. Bu ölçüsüz tüketimin cari açığı ve dış ticaret dengesini de bozduğunu ekleyen Özaslan, “Bu para doğal olarak lüks tüketime gidiyor, lüks marka, lüks araç, lüks konut satın alınıyor” yorumunu yapıyor. AA

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