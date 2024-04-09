Kalıcı barışın tek yolu iki devlet

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail’in Gazze’de saldırılarının sürdüğü 6 aylık süreçte uluslararası camia ve AB’nin nerede durduğuyla ilgili X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Tek çözüm İsrail’e baskı yapmak Borrell, şunları kaydetti: “Esirler serbest bırakılıp ateşkes sağlandığında, siyasi geçişin derhal hayata geçirilmesi gerekiyor. Kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu iki devletli çözümdür. AB, tüm uluslararası toplumla birlikte adım adım etkili bir şekilde destek vermeye hazırdır.” AA

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